VIDEO – Mascherine Regione Veneto, la propaganda di Zaia smascherata da un farmacista

Regione Veneto – La propaganda delle mascherine di Zaia (Lega Nord) smascherata da un farmacista

Le mascherine regalate dal governatore del Veneto Luca Zaia alla cittadinanza non sarebbero in grado di proteggere dal contagio da Coronavirus. L’accusa arriva da un farmacista locale che dimostra come verificare l’efficienza e l’efficacia della mascherina.

Il farmacista ne prova prima un paio in suo possesso. Una volta indossate, accende un accendino davanti alla bocca e inizia a soffiare non provocando nessuno effetto sulla fiammella. Risultato? Questi tipi di mascherine sono efficienti poichè non fanno passare aria.

Lo stesso esperimento viene fatto con la mascherina inviata da Zaia alla cittadinanza. Una volta indossata e dopo aver soffiato e starnutito, la fiammella si spegne. Risultato? La “sua” mascherina non è per nulla efficace alla possibilità di contagio.

