Corriere dello Sport – Volo Torino-Napoli ha rischiato di cambiare rotta: troppi fumogeni e nebbia.

L’edizione odierna del quotidiano, ha testimoniato un retroscena curioso, dopo il match del Napoli in casa della Juve. Durante il volo di ritorno da Torino e l’incredibile vittoria strappata ai padroni di casa, il volo con a bordo i giocatori azzurri ha rischiato di cambiare rotta:

“La squadra atterra alle 2.17, in perfetto orario, ma per un po’ l’ aereo rischia di cambiare rotta: troppi fumogeni, troppa nebbia e anche un razzo che piove in pista. Pericolo scampato: ci pensa il vento. I tifosi, organizzati e non, nel frattempo cantano e brillano i fuochi nel cielo, sventolano sciarpe e bandiere, suonano trombe e tamburi”.

