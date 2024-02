la Repubblica – Xavi, a rischio esonero: match contro il Napoli fondamentale

Secondo Paolo Condò, il Barcellona sta vivendo un momento delicato, sotto il punto di vista tecnico. Proprio per questo Xavi è a rischio esonero, nonostante abbia già annunciato l’addio al termine della stagione corrente. La sfida contro il Napoli, agli ottavi di Champions League, influenzerà il ranking UEFA della prossima stagione.

“La chance per non buttare del tutto la stagione. È la stessa situazione del Napoli, ed è possibile che questo confronto tra deluse indirizzi il giudizio generale sulla stagione europea delle nostre squadre”. La riforma delle coppe, permetterà alle due nazioni migliori di guadagnare un posto in Champions, e le italiane sperano di ripercorrere lo stesso cammino dello scorso anno.

