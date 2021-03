Zaccagni Napoli, l’ag. rivela: “L’Affare già a giugno: ecco perché non si è concretizzato”

Zaccagni Napoli, l’agente rivela perché non si è concretizzato l’affare a giugno

Calciomercato Napoli – Zaccagni, l’ag. Fausto Pari, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare del suo assistito. Ecco quanto ha dichiarato:

Zaccagni, l’agente:

“Mattia è una mezz’ala, è uno capace di grandi inserimenti, poi con Juric è migliorato e ora può fare più ruoli. Zaccagni ha tecnica e può fare di tutto, per questo si sente anche che può essere l’uomo giusto come sostituto di Fabian, ma lo spagnolo è più costruttore di lui ad oggi. Corteggiamento incessante e pesante a gennaio da parte del Napoli per Zaccagni, ma tanti club come anche il Napoli non avevano la disponibilità a causa della crisi economica. L’affare era per giugno e non si è concretizzato. Il mercato è stato accantonato a Napoli perché poi ci sono stati i problemi di risultati e il caso Gattuso. L’interesse credo sia forte anche attualmente e a prescindere da chi allenerà il Napoli il prossimo anno, di questo però dovete parlarne con Giuntoli”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bachini: “Tanti giocatori facevano uso di cocaina, mai radiati. Io trattato come il Riina del calcio”

Napoli, De Laurentiis riduce gli ingaggi: poche scelte sul futuro allenatore

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Accoltellato in centro a Grosseto, grave 36enne