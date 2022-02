Zaccagni, parla l’agente: “A gennaio 2021 era fatta con il Napoli”

Il giocatore della Lazio è stata ad un passo dal vestire la maglia del Napoli

Fausto Pari, agente di Mattia Zaccagni, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Nel suo intervento ha rivela un retroscena sul suo assistito.

Queste le sue parole:

“Mi sarebbe piaciuto vedere Zaccagni a Napoli, è la società che lo ha trattato prima di tutte, a gennaio scorso era fatta, poi le cose sono cambiate. C’era l’accordo tra calciatore e società, tra i club non so come erano rimasti. Ora sta facendo molto bene alla Lazio”.

