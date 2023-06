Corriere del Mezzogiorno – Zambardino: “Altro che pace, il pubblico di Napoli non si stanca mai! Garcia tecnico internazionale”.

Sull’edizione odierna del quotidiano, Vittorio Zambardino, ha pubblicato un editoriale decisamente interessante, sull’arrivo di Rudi Garcia al Napoli e sulla reazione dei tifosi a riguardo: “Con un «caso» dopo l’altro, ha bisogno di dividersi, lamentarsi, protestare, mugugnare. Figuriamoci col nome del nuovo allenatore. A 36 ore dalla designazione i social ancora rimbombano di contrasti, proteste, soprattutto divisioni in due partiti: ottimisti e catastrofisti. Eppure Rudi Garcia, 59 anni, non è l’allenatore del Borgorosso Football Club, un disoccupato pronto ad accasarsi dove capita. È un tecnico internazionale ben conosciuto in Italia. Ma ha accettato di venire a Napoli: quindi è certamente uno che «non aveva alternative». Il ragionamento è contorto: se i grandi nomi contattati da De Laurentiis hanno rifiutato, allora lui, Garcia, è un ripiego. Invano, va detto a loro merito, i cronisti dei media locali che si occupano di calcio invocano di sospendere il giudizio fino a quando parlerà il campo con i risultati”.

“Paradossalmente il segnale migliore su di lui sta nei commenti e gli auguri dei tifosi della Roma, che su Twitter hanno ricordato ai napoletani tutti i meriti di Rudi: capacità di «sentire» il rapporto con i tifosi, nessuna spocchia con i giocatori, due cavalcate al secondo posto dietro la Juventus negli anni di Conte. Ci sarebbe da partire felici per il mare. Ma vedrete, adesso comincia il tormentone Osimhen”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pedullà critica ADL: “HA rotto un giocattolo perfetto: ci sono contraddizioni striscianti”

Calciomercato Napoli: si torna sulle tracce di un calciatore che piace da molto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Napoli, si punta ad un ex Serie A per la difesa