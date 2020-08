Zaniolo negativo al test del Covid-19, andrà in ritiro con la squadra

Zaniolo non ha il coronavirus, sospiro di sollievo in casa Roma

Zaniolo non si unisce alla lista dei calciatori che, purtroppo, sono risultati positivi al test del Covid-19. Il calciatore potrà regolarmente allenarsi dal 27 agosto insieme ai compagni a Trigoria

La Roma tira un sospiro di sollievo: Nicolò Zaniolo non ha il Coronavirus. Come riportato dall’edizione online de “Il Corriere dello Sport”, l’attaccante giallorosso è rientrato questa mattina nella capitale dopo le vacanze prima in Sardegna (Costa Smeralda, dove sono stati registrati il maggior numero di casi) e La Spezia, per festeggiare il compleanno della madre. Questo pomeriggio è rientrato in auto nella capitale, dove è stato sottoposto immediatamente ai testantiCovid che hanno dato esito negativo. Il ragazzo e la famiglia non sono stati contagiati, Nicolò dal 27 agosto potrà allenarsi normalmente a Trigoria per preparare la nuova stagione con la Roma. Positivo invece,il giocatore della Spal Bonifazi che si aggiunge ai tanti giocatori risultati positivi in seguito alla chiusura della stagione.

