Zerbin, l’agente: “Tornerà al Napoli, ha potenziale da esprimere”

Giulio Marinelli, agente di Alessio Zerbin, ha affermato che il giovane attaccante tonerà certamente al Napoli.

Questa mattina il Monza ha ufficializzato l’arrivo di Alessio Zerbin in prestito dal Napoli. Giulio Marinelli, suo agente, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’attaccante ai microfoni di “Radio FirenzeViola”.

Di seguito quanto dichiarato:

“Si tratta di un prestito secco, come sapete bene con il Napoli è sempre difficile trattare un calciatore che ha fatto parte del loro settore giovanile e ha un valore molto alto ma ancora non del tutto espresso. Non c’erano le basi per definire un diritto di riscatto o un trasferimento definitivo. È un prestito secco con cui Alessio potrà mostrare le sue qualità per poi riproporsi ai Napoli o altrove ma avendo chiarezza su quello che può dare in serie A. Ieri sera abbiamo cenato con Galliani, il mister ed altri componenti della società; Alessio ha parlato molto con Palladino, sono sicuro che possa stimolarlo al meglio. Sono orgoglioso della gavetta che ha fatto Alessio, i 4 anni di Serie C lo hanno sicuramente fortificato dal punto di vista fisicao e psicologico. Adesso spero dimostri definitivamente le sue qualità, è pronto.”