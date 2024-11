Zielinski: “Napoli grande club, avrei voluto il rinnovo”

L’ex centrocampista del Napoli Piotr Zielinski ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il ritiro con la Nazionale polacca.

Piotr Zielinski, ex centrocampista del Napoli che attualmente veste la maglia dell’Inter, ha parlato del club azzurro mentre era in ritiro con la Polonia.

Di seguito le sue parole:

“Su di me c’erano Liverpool, Arsenal, Atletico Madrid, Juventus. Ho ricevuto inoltre richieste specifiche da parte del Barcellona. Mi piace l’Italia, quando sono arrivato al Napoli mi sono trovato bene e non sarebbe stato facile per me andare in Inghilterra. Avrei preso in considerazione la Spagna, ma la priorità era continuare la mia carriera in Italia. Sono all’Inter, ma anche il Napoli è un grande club e sarei stato felice se avessi rinnovato il contratto.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Barcellona su Kvaratskhelia, potrebbe pagare la clausola richiesta

Politano, l’agente: “Sono due anni che fa grandi cose a Napoli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”