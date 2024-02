Corriere dello Sport – Zielinski verso una maglia da titolare? Vuole esserci col Milan

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su Piotr Zielinski. Il giocatore ha le idee chiare, e ha tenuto a far presente, che come membro del Napoli ha ancora voglia di dare tutto per la maglia azzurra. Dopo 355 presenze e 50 gol, ha deciso di completare il suo ciclo con la squadra di Mazzarri, ma vuole farlo nel migliore dei modi.

Domenica è tempo di sfidare il Milan, una partita speciale per lui, che anticipa il domani. Zielinski vorrà tornare in campo e aiutare la squadra, ma se ne saprà di più oggi, dopo il rientro dalla giornata di riposo concessa da Mazzarri, dopo la sfida col Verona.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, il rinnovo di Kvaratskhelia avverrà quest’estate

Milan-Napoli, Del Genio: “Mi aspetto un cambio da Mazzarri”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Hellas Verona ancora su Manolas, questa settimana nuovo summit