Ziliani: “Al 100% l’UEFA escluderà la Juventus dalle coppe per almeno due anni”

Ziliani anticipa la stangata alla Juventus da parte della UEFA

Paolo Ziliani torna nuovamente a parlare del caos Juventus, che oltre le sanzioni in Italia ora dovrà difendersi da quelle che potrebbero arrivare dalla UEFA. Attraverso il suo account Twitter ufficiale, il giornalista spiega la situazione con un tweet pubblicato poco fa:

“Ai tifosi juventini che già pregustano la qualificazione alle coppe 23-24, c’è qualcuno che può gentilmente spiegare che: 1) al 99% la Juventus finirà in serie B; 2) al 100% l’UEFA la escluderà dalle coppe per almeno due anni; 3) le partite da vincere oggi si giocano in tribunale”.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Osimhen, spuntano tre nomi in caso di cessione

Il Napoli batte la Cremonese: il commento di Ziliani

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ambientalisti vestono di rifiuti la statua di Nettuno a Bolzano