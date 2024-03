X – Ziliani: “Linetty, dopo cinque falli neanche un cartellino! La soluzione è chiara”

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha esposto la sua opinione sulla direzione arbitrale di Orsato. Ecco il commento dopo Napoli-Torino: “INDOVINELLO. Sapete come ha fatto Linetty a uscire dal campo al minuto 88 senza nemmeno un cartellino giallo dopo i quattro o cinque falli da ammonizione commessi, alcuni anche ravvicinati? (Soluzione: Orsato era sempre troppo vicino all’azione)“.

Il giornalista, in particolare, ha fatto riferimento alla famosa vicenda arbitrale del contatto Pjanic-Rafinha in Inter-Juventus del 2018. Orsato in quella partita non espulse il giocatore juventino, nonostante il fallo fosse evidente e da doppio giallo. L’arbitro si giustificò prontamente, dicendo di aver visto male poiché troppo vicino allo scontro. Quello fu l’errore che costò lo scudetto al Napoli nella stagione 2017/18.

INDOVINELLO. Sapete come ha fatto Linetty a uscire dal campo al minuto 88 senza nemmeno un cartellino giallo dopo i quattro o cinque falli da ammonizione commessi, alcuni anche ravvicinati?

(Soluzione: Orsato era sempre troppo vicino all'azione: quando si dice la sfortuna) pic.twitter.com/1gSlLT55L2 — Paolo Ziliani (@ZZiliani) March 8, 2024

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Torino, Paro: “Speriamo l’Europa”

Traorè: “C’è dispiacere, bisogna pensare oltre. La squadra ha fatto una buona partita”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Sara Tommasi: “Ecco la mia nuova vita a Sharm el-Sheik con mio marito Antonio Orso”