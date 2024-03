Napoli-Barcellona, Raphinha dovrebbe esserci: le parole di Xavi

Nonostante il recente infortunio Raphinha dovrebbe scendere in campo per la sfida di Champions League tra Napoli e Barcellona.

Per la sfida di Champions League tra Napoli e Barcellona in programma martedì 12 marzo alle ore 21 dovrebbe scendere in campo anche l’attaccante blaugrana Raphinha.

Il giocatore ha subito un infortunio durante l’ultima sfida di campionato, tuttavia secondo le parole del tecnico Xavi Hernandez non ci sarebbe alcune lesione.

Di seguito quanto riportato da Il Mattino:

“È una vittoria che ci permette di continuare a crescere e salire in classifica, sapevo che sarebbe stata una gara complicata per noi». Il Barcellona rischia di perdere Raphinha? «Non ha alcuna lesione, mi ha detto di aver ricevuto solo un colpo, credo di averlo a disposizione per il Napoli. La vittoria in campionato ci porta ancora più fiducia, sono positivo per la gara di Champions nonostante tutte le difficoltà» ha spiegato Xavi.”

