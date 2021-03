A fine stagione l’addio di Gattuso è certo, la strategia di ADL per il futuro

Gattuso addio certo a fine stagione, la strategia di ADL per il futuro

Attraverso i microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Diego De Luca ha espresso la sua opinione in merito al futuro della panchina azzurra. Ecco quanto dichiarato:

“Gennaro Gattuso lascerà il Napoli al termina della attuale stagione. Premesso questo, chi potrebbe sostituirlo? La risposta a tale domanda è la seguente: Aurelio De Laurentiis seguirà una doppia strada. Se il Napoli approderà in Champions, arriverà un allenatore dal grande nome. In caso contrario, il patron virerà su un allenatore non di primissima fascia.”

