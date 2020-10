‘A jucatella – Napoli-Atalanta e Inter-Milan, spettacolo in serie A

‘A jucatella – Napoli-Atalanta, già un bivio. Il derby di Milano tra spettacolo e incertezza

‘A jucatella – Dopo la pausa per le nazionali, il campionato riprende la sua marcia. La quarta giornata di serie A propone subito due big-match: al San Paolo si affronteranno Napoli ed Atalanta mentre San Siro sarà teatro del derby di Milano. Saranno questi i due incontri ad essere esaminati ne ‘a jucatella, per questo week end, dalla redazione di ForzAzzurri.net.

Napoli-Atalanta (sabato 17 ottobre ore 15:00)

Gli azzurri, dopo lo 0-3 a tavolino e il punto di penalizzazione in classifica inflittogli dal Giudice Sportivo per le ormai note vicende della gara mai disputata contro la Juventus a Torino, sono adesso chiamati ad una prova molto difficile: l’Atalanta è osso assai duro per ogni avversario e la sua semplicità di andare in rete fa, della squadra di Gasperini, una vera macchina da gol. Sono, infatti, 13 le marcature bergamasche nelle prime tre giornate di campionato; segnale evidente che gli orobici inseguono la vittoria su ogni campo. Il Napoli, prima della partita fantasma di Torino, aveva ottenuto 2 vittorie in altrettanti incontri, contro Parma e Genoa, segnando 8 gol mantenendo la porta inviolata.

Il consiglio per questa scommessa

Partita dall’alto contenuto tecnico-spettacolare. La Dea non è più un mistero, il calcio proposto è di altissimo livello e i pronostici per un nuovo piazzamento tra le prime della classe sono tutti a suo favore. Una vittoria atalantina creerebbe già un solco tra le due formazioni ma il Napoli, nel suo stadio, e dopo le vicissitudini settimanali, consapevole della sua forza, cercherà di rispondere sul campo al tanto parlare.

Questo il pronostico di ForzAzzurri.net: GOL + OVER 2,5

Inter-Milan (sabato 17 ottobre ore 18:00)

La formazione di Conte, dopo l’1-1 dell’Olimpico contro la Lazio, arrivato successivamente alle vittorie contro Fiorentina e Benevento, arriva a questo derby con tanti giocatori fuori forma e/o indisponibili. Sono infatti tanti i giocatori in dubbio per l’incontro di questa sera: oltre a Vecino (infortunato) e a Sensi (squalificato), Skriniar, Young, Naingollan, Bastoni, Radu e Gagliardini sono stati tutti contagiati dal covid-19, “mostro” invisibile che in questo campionato sarà un problema per tutte le formazioni. Sorride invece il Milan: il primo posto in classifica, con 3 vittorie in altrettante gare disputate, mette pressione ai cugini nerazzurri. I rossoneri recuperano in extremis Ibrahimovic e sembrano arrivare decisamente meglio a questo derby.

Il consiglio per questa scommessa

Partita che promette spettacolo e molta incertezza ai fini del risultato finale. Una vittoria del “Diavolo” allontanerebbe in maniera importante Conte da Pioli, ma l’Inter è squadra che rispecchia in pieno il carattere del suo allenatore. Facciamo affidamento agli attacchi di entrambe le squadre (10 gol segnati dall’Inter, 7 dai rossoneri) e, per una partita dal pronostico mai scontato, puntiamo su almeno una segnatura per parte con la spartizione dei punti in palio.

Questo il pronostico di ForzAzzurri.net: X + GOL

RICORDA: un giocatore responsabile cerca di tenere sempre il gioco sotto controllo, quindi:

• non chiedere mai denaro in prestito per giocare! Sarà sempre denaro perso!

• se decidi di mettere sul tavolo di gioco una somma di denaro, gioca solo quella somma!

Antonio De Nigro

