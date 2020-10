NUMERI PRIMI – Il Napoli affronta l’Atalanta: precedenti e curiosità del match

NAPOLI – ATALANTA: Ecco quali sono i precedenti del match.

Il Napoli di mister Gattuso scenderà in campo allo stadio San Paolo di Fuorigrotta (NA), domani 17 ottobre 2020 alle ore 15.00, contro l’Atalanta di mister Gasperini. Per la rubrica “Numeri Primi” di ForzAzzurri.net andiamo a conoscere quali sono i precedenti tra le due e le curiosità della partita.

Precedenti tra le due squadra

In tutto le partite giocate, tranne per quella di domani, tra Napoli e Atalanta sono 112. Rispettivamente: 98 in Serie A, 8 in Coppa Italia e 6 in Serie B.

Il Napoli ha la quota più alta di vittoria, che sono ben 48. Mentre i pareggi sono 34. I gol fatti dalla formazione azzurra ai danni degli avversari sono 149, mentre quelli subiti sono 115.

Statistiche della partita

Durante la scorsa stagione il Napoli è uscito sconfitto dalla sfida con l’Atalanta, segnando in classifica una sconfitta di 2 a 0 e un pareggio di 2 a 2. L’ultima vittoria in casa degli Azzurri risale al 27/08/2017, partita finita sul risultato di 3 a 1.

Curiosità

Match molto sentito dalle due tifoserie, che storicamente non hanno un rapporto molto roseo. Soprattutto negli ultimi anni la gara tra Napoli e Atalanta rappresenta una partita fondamentale per la classifica di campionato, poiché entrambe le squadre puntano alla vetta della classifica e ad un posto in UCL.

Il Napoli allenato da Angelo Mattea affrontava l’Atalanta di mister Ottavio Barbieri per la prima partita in assoluto tra le due squadre, nella stagione 1937/38. Gara disputata in casa dei bergamaschi, che ha visto gli azzurri perdere per 2 a 0 per via della doppietta segnata da Bonomi durante il secondo tempo.

L’arbitro

L’arbitro della partita sarà Marco Di Bello, originario di Brindisi. Sarà assistito dagli arbitri Passeri e Tegoni e dal quarto uomo Pasqua. Mentre al VAR ci sarà Nasca assistito da Preti.

L’ultima partita di Serie A del Napoli arbitrata da Di Bello risale al 14 dicembre 2019 con l’esordio in panchina di mister Gattuso.

Luigi Pagnotta

