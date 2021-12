Accuse social per Frank Anguissa: “Hai già la testa in Coppa d’Africa”

Accuse social per Frank Anguissa da un tifoso del Napoli: “Hai già la testa in Coppa d’Africa”.

Accuse social per Frank Anguissa da parte di un tifoso del Napoli su Twitter: “Hai già la testa in Coppa d’Africa, sfortunatamente per noi”. La risposta del giocatore non si fa attendere: “Io non sono così frate”.

