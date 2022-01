Adam Traoré a Barcellona per visite mediche: giocherà contro il Napoli in EL

Adam Traoré a Barcellona per le visite mediche, giocherà contro il Napoli in Europa League

Ultimissime di calciomercato – Adam Traoré è a Barcellona per le visite mediche. Il forte esterno d’attacco ci sarà contro il Napoli in Europa League.

Traoré è a Barcellona, l’esterno offensivo è arrivato in volo da Dubai e sta sostenendo le visite mediche, propedeutiche alla firma che lo legherà al Barcellona, che ha trovato l’accordo col Wolverhampton per il prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Il giocatore, pur di vestire la maglia blaugrana ha accettato un importante decurtazione salariale, per rientrare nei parametri del club.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Liberato Ferrara: “Sirene inglesi per Osimhen, Juve su Koulibaly, Lozano….”

Calciomercato: Olivera è del Napoli, accordo raggiunto per giugno: Le cifre

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Numeri e ‘debolezze’ degli schieramenti alla vigilia del quinto scrutinio per il Quirinale