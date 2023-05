Corriere dello Sport – ADL blinda Osimhen, ora la valutazione è alle stelle: solo offerte da capogiro.

Victor Osimhen è il giocatore più ambito dalle big europee e non sarà facile trattenerlo a Napoli. Aurelio De Laurentiis, però, vuole provarci e lo fa mettendo in difficoltà le grandi squadre interessate a lui. Difatti, le uniche proposte che saranno prese in considerazione, si dovranno aggirare intorno ai 150-160 milioni di euro, e volendo anche 180. Il patron azzurro ha le idee chiare, vuole blindare il suo bomber ma il quotidiano evidenzia che “non sarà una storia di semplice lettura e neanche scontata”. Sul nigeriano ci sono tanti top club europei come Chelsea, United e Liverpool, senza dimenticare la ricchezza del Newcastle. Il Psg che di tanto in tanto fa sentire la sua presenza, insieme al Real e Bayern.

Fonte foto: Flickr.com

