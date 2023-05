Corriere dello Sport – Giuntoli dice sì alla Juve: incontro con ADL per trovare una via di uscita.

L’edizione odierna del quotidiano si è soffermata sul futuro di Cristiano Giuntoli, che secondo le ultime voci, avrebbe definitivamente accettato la proposta della Juventus. Queste la testimonianza a riguardo: “Il ds ha ancora un anno di contratto, ha accettato la proposta della Juve e ora incontrerà il presidente per discutere di una via d’uscita con stretta di mano e abbracci (amichevole, per intenderci); il contratto dell’allenatore, invece, è stato rinnovato fino al 2024 attraverso l’esercizio dell’opzione fissata a favore del club ma il signor Luciano aspetta di parlare con De Laurentiis per conoscere programmi e obiettivi”.

