Corriere dello Sport – Giuntoli, pronto all’ultimo colpo azzurro: Kamada nel mirino.

Il Napoli è pronto per l’ennesimo colpo bomba, anche questa volta è “made Giuntoli“. Si tratta di Daichi Kamada, profilo adatto per sostituire Kim. Secondo il quotidiano, il suo contratto scadrà 30 giugno, non ha rinnovato e sarà svincolato entro fine stagione. Il diesse ha fiutato da un po’ di tempo il colpo, molto prima che arrivasse la proposta della Juventus, ed ha già sondato il campo per gli azzurri. Al momento si sta trattando sull’ingaggio, la richiesta di partenza si aggira intorno ai 4 milioni e potrebbe anche superarli.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli vuole Danso, in giornata incontro con il Lens per presentare l’offerta

Calciomercato – Il Napoli studia un doppio colpo dall’Atalanta: i dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 11 Maggio 2023 a cura di Artemis