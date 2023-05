Repubblica – Lozano, stagione finita: distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro.

La stagione al Napoli di Hirving Lozano è ufficialmente finita. L’attaccante ha rimediato una distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro, ma nonostante il problema, secondo il quotidiano la possibilità di scongiurare un’operazione è elevata. Inoltre, emerge che il messicano tornerà in gruppo in vista del ritiro di Dimaro, per rimettersi in carreggiata in vista del suo ipotetico trasferimento ad agosto o in Olanda o Spagna. Questo, al momento, sembrerebbe essere il suo futuro.

Fonte foto: Flickr.com

