la Repubblica – ADL è alla ricerca di un nuovo centro sportivo per il Napoli

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sui progetti futuri di Aurelio De Laurentiis. Il patron è al lavoro per individuare un’area per il nuovo centro sportivo del Napoli. Secondo le indiscrezioni, i rapporti con la famiglia Coppola, nonché proprietaria del Training Center di Castel Volturno, non sono più solidi come un tempo. Proprio questo è il motivo che ha spinto il presidente a cercare una nuova zona. Nella giornata di giovedì è stato a Castellammare di Stabia, dove ha incontrato il commissario Cannizzaro, con il quale ha individuato varie arie dove poter eventualmente costruire.

Al patron piacerebbe costruire al Parco Termale, proprio di proprietà del Comune che presto presenterà un bando per il recupero della struttura.

