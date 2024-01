Corriere dello Sport – Gaetano in uscita: piace a Empoli e Parma

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul mercato del Napoli. Aurelio De Laurentiis è scatenato, e in attesa che arrivi Perez, si lavora per la cessione di Gianluca Gaetano. Il giocatore ha chiesto di più minuti in campo, soprattutto per iniziare ad avere continuità. Dunque, prima della partenza per Riyad erano due i club interessati a lui: Empoli e Parma. Tuttavia, proprio a causa della partenza, è stato messo tutto in stand-by. A oggi, però, c’è ottimismo poiché l’arrivo di Dendoncker dall’Aston Villa, ha rasserenato Mazzarri che può rinunciare a lui. Inoltre si avvicina il rientro di Anguissa dopo gli impegni con la Coppa d’Africa.

