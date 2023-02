ADL e la telefonata surreale: “Sembrava uno scherzo stile anni 80”

Il quotidiano torna a parlare della telefonata tra Aurelio De Laurentiis e il tifoso: “

“Chissà chi avrà dato al giovane tifoso il numero di Aurelio De Laurentiis – lo ha salvato così sulla rubrica del suo smartphone – e soprattutto chissà come mai il presidente abbia accettato di dialogare con lui per un minuto e mezzo spaziando dallo scudetto alla pizza.

Questa è la storia di una strana telefonata tra sconosciuti dai toni oscillanti tra il serio, il faceto e un bel po’ di vaffa. Una dialogo abbastanza surreale che richiama gli scherzi telefonici Anni 80, anni in cui non esistevano i social, che gli autori hanno videoregistrato e diffuso puntualmente in rete. De Laurentiis, di certo spiazzato ma anche democratico nell’accettare la chiacchierata con un anonimo fan, ha prima deciso di stare al gioco senza filtri e poi, dopo che ieri la conversazione è diventata di dominio pubblico, ha precisato su Twitter un po’ di cose: «La telefonata è ricca di ironia e provocazioni. Ho detto tutte cose false tranne una». Cioè che il Napoli tiene moltissimo alla Champions.”

