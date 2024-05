La Gazzetta dello Sport – ADL e Manna hanno scelto l’allenatore: Gasperini in pole

L’edizione odierna del quotidiano, ha svelato il piano del Napoli per il futuro allenatore. Per Aurelio De Laurentiis, Andrea Chiavelli e Giovanni Manna, il profilo perfetto per la panchina è quello di Gian Piero Gasperini. Il tecnico è impegnato per l’ultima sfida europea con l’Atalanta, proprio questa sera:

“La preferenza del presidente è orientata su Gasperini. Ma è una pista difficile perché l’Atalanta è già certa di disputare la Champions il prossimo anno ed è assorbita dalla finale di Europa League col Bayer Leverkusen. Per forza di cose, bisognerà attendere la fine del campionato, quando il tecnico avrà un confronto con la società in cui si deciderà se proseguire insieme o meno”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

