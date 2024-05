Corriere dello Sport – Da Brescianini a Sudakov, i nomi per rifondare la mediana

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’arrivo di Giovanni Manna, che è già al lavoro per la prossima sessione di mercato. Non si parla solo di difesa, ma nei piani del Napoli, c’è anche la rifondazione della mediana, considerando gli addii di Zielinski, Demme, Traorè e Dendoncker.

“A centrocampo il primo obiettivo, molto ambizioso, è la stellina ucraina Sudakov dello Shakhtar, 21 anni: a gennaio Adl offrì 40 milioni, la valutazione è in crescita. E ancora: piacciono l’uruguayano Ugarte del Psg e il francese Manu Koné del Mönchengladbach, entrambi 23 anni. In Italia, un obiettivo è Brescianini del Frosinone, 24 anni, chilometri e gol per la missione-salvezza. Altro profilo: Youssouf Fofana del Monaco, 25 anni, soprattutto dopo le parole del ds del club Thiago Scuro: «Siamo aperti a vendere».

