Corriere dello Sport – ADL ha le idee chiare: i giovani saranno la base del futuro

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle parole di Aurelio De Laurentiis, e sui prossimi piani societari: “Il Napoli vuole e forse deve cambiare anima, cuore, corpo, cervello: ha bisogno di trasformarsi, rinascere, tornare crisalide per poi sbocciare farfalla. E un’operazione così delicata, una metamorfosi kafkiana al contrario, non può prescindere dalla rivoluzione, che fa rima con ricostruzione: il concetto che il presidente ha sottolineato con forza e convinzione non più tardi di una settimana fa.

I giovani saranno la base del futuro. E del resto è giovane anche il direttore scelto per dirigere l’orchestra delle operazioni: il ds Manna è stato individuato da un po’ ed è già al lavoro. Ufficialmente da ieri: il giorno in cui la Juventus ha comunicato la risoluzione del contratto che lo legava al club e anche quello della prima apparizione al centro sportivo di Castel Volturno”.

