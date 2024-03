Tuttosport – ADL infuriato con Dazn: aveva chiesto il posticipo di Napoli-Atalanta

L’edizione odierna del quotidiano ha svelato il motivo per il quale, Aurelio De Laurentiis, è infuriato con Dazn. A quanto pare, il movente non sarebbe legato unicamente alle riprese pre-partita. Secondo le indiscrezioni, il patron del Napoli avrebbe voluto posticipare la gara contro l’Atalanta del 30 marzo, per giocarla il 1 aprile, a Pasquetta.

La ragione sarebbe legata agli impegni di Francesco Calzona con la nazionale fino al 27 marzo, poiché sarà in ritiro con la Slovacchia, per due amichevoli prima degli Europei. Tuttavia la risposta è stata negativa, dal momento in cui, il giorno 3 aprile, l’Atalanta sarà impegnata nella semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina.

