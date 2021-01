ADL – Milik al Marsiglia e nessuna cessione a club italiani

Tuttosport riporta: Milik al Marsiglia, ADL rinuncia alla clausola di veto alla rivendita di un altro club italiano.

A quanto pare Arek Milik sarebbe destinato a rimanere in Francia, ADL rinuncia alla rivendita in Italia:

“Il guadagno del Napoli per il polacco sarà subito di un milione di euro netti, per la durata di 12 mesi. Dopo un anno, alla scadenza, il riscatto del cartellino da parte dell’Om sarà obbligatorio e il club azzurro farà cassa di ben 8 milioni di euro cash, inoltre potrebbero aggiungersene altri 4, se il rendimento di Milik lo porterà al raggiungimento di alcuni bonus.

Ma non è finita qui, c’è un’ultima clausola da prendere in considerazione, tra Napoli-Om: se dovesse esserci una cessione ad un altro club, al Napoli sarà garantito il 25% del guadagno. E per questo motivo Aurelio De Laurentiis ha rinunciato alla clausola di veto alla rivendita di un altro club italiano”.

