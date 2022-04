ADL punta gli occhi su Luis Alberto, scambio con la Lazio per convincere Lotito

Repubblica – Si infittiscono le voci: De Laurentiis punta gli occhi su Luis Alberto, Petagna nell’affare per convincere Lotito.

Le voci sul possibile interesse per Luis Alberto, da parte del Napoli, diventano sempre più concrete. Il giocatore della Lazio sembrerebbe essere uno degli obiettivi di mercato di De Laurentiis. Luis Aberto ha il contratto in scadenza nel 2025 e la sua valutazione di mercato si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Nella trattativa, il Napoli, vorrebbe inserire anche Petagna per convincere Lotito.

