ADL ringrazia Ziliani: “Grazie per aver spiegato ai Bacchettoni il significato di cazzate”

Aurelio De Laurentiis, dopo la bufera nei suoi confronti, per aver utilizzato il termine “cazzate”, ha ringraziato Paolo Ziliani, su Twitter, per essere intervenuto in sua difesa: “Ringrazio Paolo Ziliani per aver regalato all’esercito dei Bacchettoni un’esemplare lezione sul significato del termine “Cazzate” come spiegato dalla Treccani e tanti altri dizionari, fino all’Accademia della Crusca!”.

Ringrazio Paolo Ziliani per aver regalato all'esercito dei Bacchettoni un'esemplare lezione sul significato del termine "Cazzate" come spiegato dalla Treccani e tanti altri dizionari, fino all'Accademia della Crusca. pic.twitter.com/1gVTjK2XtD — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) September 11, 2023

