L’Equipe – Verratti ha detto no alla convocazione con la Nazionale di Spalletti.

Secondo quanto emerso dal quotidiano, Marco Verratti avrebbe rifiutato la convocazione con la Nazionale dell’Italia di Spalletti. Il centrocampista, ormai in uscita dal Psg, è in procinto di trasferirsi in Qatar al Al Arabi. Nei giorni scorsi, avrebbe rispedito al mittente la chiamata del nuovo commissario tecnico, per le partite di qualificazione a Euro 2024.

La situazione lascia sbigottiti, perché nel momento tutt’altro che semplice per la sua carriera, avrebbe potuto cavalcare l’onda e dimostrare ancora una volta il suo talento.

Fonte foto: Flickr.com

