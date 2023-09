Auriemma: “Politano out contro il Genoa, a rischio anche la Champions”

Auriemma sull’infortunio di Politano

L’infortunio rimediato da Matteo Politano in Nazionale, rischia di condizionare anche le prossime gare del Napoli che potrebbe non avere a disposizione l’esterno anche per l’esordio in Champions League. Come riportato dal giornalista Raffaele Auriemma, bisognerà verificare le condizioni nei prossimi giorni ma resta comunque pessimismo per il suo recupero. Ecco quanto diffuso attraverso un post pubblicato sul suo account ufficiale Facebook:

“Salterà Italia-Ucraina oltre a Genoa-Napoli di campionato e probabilmente anche l’esordio in Champions League tra Napoli e Braga. Però, tutte queste critiche a Spalletti per averlo utilizzato in Nazionale mi sembrano stucchevoli, pretestuose e assurde”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

