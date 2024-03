La Gazzetta dello Sport – ADL, spunta l’ipotesi Calzona per la prossima stagione: a una condizione

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Francesco Calzona. De Laurentiis, se il tecnico dovesse portare buoni risultati, potrebbe decidere di confermarlo sulla panchina del Napoli: “In caso di impresa, ossia di qualificazione alla prossima Champions, De Laurentiis potrebbe puntare sulla conferma di questa sua ultima felice intuizione.

Certo, poi bisognerà capire se l’idea del presidente sarà la stessa del tecnico, ancora legato alla Slovacchia. Di sicuro, la vetrina Napoli ha messo Ciccio in condizione di dimostrare – e non soltanto al club azzurro – di avere le qualità per un incarico importante su una panchina di un club di prima fascia”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, pronti 20 milioni per Sebastian Szymanski del Fenerbache

Napoli, la gara contro il Sassuolo può considerarsi un punto di partenza?

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il Chelsea passa il turno di FA Cup. Vittoria per 3-2 contro il Leeds