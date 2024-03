Corriere dello Sport – Cajuste out contro la Juventus: può tornare col Barcellona

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sugli infortuni di Ngonge e Cajuste. Entrambi non saranno a disposizione contro la Juventus. Il centrocampista svedese, dopo gli esami strumentali, che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo semitendinoso della coscia destra, è alle prese con cicli di terapie da dopo il match contro il Cagliari. L’idea sarebbe quella di riuscire a recuperarlo per il ritorno degli ottavi di Champions League, contro il Barcellona, in programma il 12 marzo in Spagna.

