Corriere dello Sport – Juve, riservato un hotel intero vicino a quello di ADL

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’arrivo della Juventus a Napoli. I bianconeri hanno riservato un intero albergo – 72 camere – per la trasferta in Campania. La prenotazione sarà da domani sera a domenica sera, a ridosso della partita in programma alle 20.45 al Maradona. La struttura scelta è il Grand Hotel Parker’s, a pochi metri da quello di Aurelio De Laurentiis, il Britannique. Entrambi situati al Corso Vittorio Emanuele.

