Corriere dello Sport – Ngonge salta la Juve: rientro previsto con il Torino

L’edizione odierna del quotidiano, torna a parlare delle condizioni di Ngonge. Il giocatore salterà ben quattro partite, dunque sarà assente anche contro la Juventus. L’infortunio sarebbe più serio del previsto, è stato confermato un trauma al ginocchio e successivamente un problema muscolare. Nella giornata di ieri ha svolto un lavoro personalizzato in palestra, con la speranza di rivederlo presto in gruppo e in campo venerdì prossimo contro il Torino.

Fonte foto in evidenza — (da Club Brugge) Flickr.com —

