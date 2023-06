TMW – Ag. Meret: “A Napoli è contento, credo che rimarrà anche l’anno prossimo”.

L’agente di Alex Meret, Federico Pastorello, è stato intervistato dai microfoni della testata, all’evento degli agenti sportivi organizzato al Viola Park di Firenze. Queste le sue dichiarazioni:

“Il contratto non è lungo, ma è fino al 2024 con un’opzione a favore del Napoli, quindi non scade domani mattina. La società è impegnata su più fronti, soprattutto per la scelta del tecnico. Lui è contentissimo di stare a Napoli, credo che rimarrà anche l’anno prossimo. Poi ci sarà tempo per parlare con chi di dovere del contratto”.

