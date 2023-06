Corriere del Mezzogiorno – Osimhen, l’agente è arrivato a Napoli: ma avances del Real impensieriscono.

Victor Osimhen, si è guadagnato la fama di essere uno degli attaccanti più in accattivanti del mondo del calcio. Le big sono interessate al talento del Napoli, e la società partenopea vorrebbe fare di tutto per trattenerlo. Sulle tracce del giocatore ci sarebbe già il Real Madrid, che con tutta probabilità avanzerà un’offerta in breve tempo. Questo è quanto riportato:

“Osimhen che domenica contro la Sampdoria vuole difendere il titolo di capocannoniere. L’ultimo sfizio prima dell’estate da vivere tra il lavoro di De Laurentiis che vuole trattenerlo e le sirene del mercato su cui sta riflettendo con l’agente Calenda che è a Napoli in questi giorni. Si è aggiunto anche il Real Madrid, che dovrebbe perdere Benzema, nel giro degli attaccanti. Se i blancos prenderanno Kane, ci sarà anche il Tottenham pronto ad investire per un centravanti”.

