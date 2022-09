Ag. Udogie: “Il Napoli lo voleva, ma non era il momento giusto”

Il Napoli ha cercato Destiny Udogie la scorsa estate

Destiny Udogie è stato molto vicino al Napoli nella scorsa sessione di mercato. A rivelarlo è il su procuratore Stefano Antonelli intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli. L’esterno attualmente in prestito all’Udinese è stato ceduto al Tottenham, club a cui si aggregherà a partire dalla prossima estate.

Queste le sue parole:

“Quest’estate ero andato nel ritiro del Napoli a Dimaro. In quella occasione Giuntoli mi aveva chiesto Udogie, ma quello era momento difficile. C’era un po’ di tristezza nell’ambiente, si navigava a vista, non si sapevano le reali intenzioni del presidente De Laurentiis e c’erano una serie di situazioni. Quello non era il momento adatto per chiudere quella trattativa, che in un altro momento si poteva assolutamente concludere positivamente”.

