Dionisi: “Raspadori ha grande qualità ma non è Paolo Rossi”

Giacomo Raspadori sta vivendo uno dei momenti migliori della sua carriera. L’attaccante sta facendo benissimo sia con il Napoli che con la Nazionale tanto che nelle ultime ora sono stati fatti paragoni pesanti con glorie del passato come il compianto Paolo Rossi. A tal proposito ha parlato il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ai microfoni di Radio 24.

Queste le sue parole:

“È la dimostrazione delle sue qualità, per me non c’è nulla di nuovo, non parlerei di esplosione per i gol in Nazionale e in Champions, è la conferma di quanto ha fatto. Ora sta dimostrando le sue qualità in Champions e in Nazionale. Paragone con Paolo Rossi? No, non ci vedo le stesse caratteristiche. Io non ho avuto la fortuna di conoscerlo di persona, la percezione era che fosse una gran persona, un professionista, e Giacomo lo è ma in campo mi sembrano giocatori diversi”.

