Chelsea, parla l’ex osservatore: “Koulibaly è in difficoltà, ecco perché”

Kalidou Koulibaly sta vivendo un momento abbastanza complicato a Londra

Kalidou Koulibaly non sta rendendo al massimo delle sue possibilità. Il difensore, dopo un inizio promettente, sta vivendo un momento difficile (così come il suo Chelsea che poche settimane fa ha esonerato Tuchel). A tal proposito ha parlato l’ex osservatore del Chelsea ed ex DS di Napoli e Atalanta, Carlo Jacomuzzi ai microfoni di 1 Station Radio.

Queste le sue parole:

“Koulibaly in difficoltà? Me l’aspettavo, in Italia è molto diverso. C’è pressione, mentre in Inghilterra si parla della partita solo il venerdì e il sabato. Si gioca al calcio aperti per vincere, non per pareggiare. Bisogna che Kalidou capisca bene gli avversari, conosca bene i compagni e le dinamiche e mostri di nuovo il suo valore”.

Fonte foto: Instagram @kkoulibaly26

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lotito su Maradona: “Diego mi chiese di allenarsi a Formello. Ecco cosa pensava della Lazio”

Il Manchester United è pronto ad offrire 50 milioni per Kim Min-Jae

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Gli 007 tedeschi passano dati sensibili alle forze di Kiev