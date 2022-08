Corriere dello Sport – Giuntoli a Parigi: pronto a trattare per Navas col Psg.

Dopo l’ok di Aurelio De Laurentiis e la conferma di Simeone al Napoli, Cristiano Giuntoli è volato a Parigi per cercare di chiudere la trattativa che riguarda Keylor Navas. Il Psg vuole assicurarsi di Fabian Ruiz, in scadenza tra un anno, mentre il Napoli vorrebbe chiudere velocemente per il portiere. La trattativa prevede 18 milioni netti d’ingaggio per due anni e c’è bisogno (oltre che del biennale per lo sconto del decreto crescita)anche della partecipazione del 75% del club francese.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Simeone-Napoli: è fatta, domani le visite mediche

Gaetano-bis? La Cremonese ci crede, contatti avviati con il Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Dai Poeti d’Azione alla Follia Creativa, tutti i simboli presentati al Viminale