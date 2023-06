Repubblica – Agenti di Osimhen in Italia, il Napoli tratta il rinnovo: ma si pensa già al sostituto.

L’edizione odierna del quotidiano pone l’attenzione sul futuro di Victor Osimhen. Il nigeriano fa gola a molte big, ma nonostante tutto il Napoli vorrebbe provare a blindarlo. Intanto gli agenti dell’attaccante sono in Italia, ma ad oggi non è facile trattare il rinnovo, in scadenza nel 2025 con stipendio già a 5 milioni. Gli azzurri cercano di tutelarsi e al momento nel mirino, nel caso in cui Victor dovesse cedere ad una maxi-offerta, ci è finito Beto dell’Udinese. Tuttavia non sarà l’unica alternativa, la società continua a guardarsi intorno.

Fonte foto: Flickr.com

