Corriere dello Sport – Futuro Simeone, il Napoli eserciterà il diritto di riscatto col Verona a 12mln.

Giovanni Simeone, pur non essendo un titolare nella squadra Campione d’Italia, ha collezionato ben nove gol stagionali, ed alcuni anche molto pesanti. Il suo rendimento, dunque, ha convinto il Napoli che a metà mese, quando scadranno i termini fissati con il Verona per il Cholito, eserciterà il diritto di riscatto per acquistarlo a 12 milioni. Più o meno quelli incassati con la vendita di Petagna.

