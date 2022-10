Ajax-Napoli, Simeone e Lozano titolari. Solo un dubbio per Spalletti

Ajax-Napoli, Spalletti lancia Simeone e Lozano dal primo minuto

Ajax-Napoli, in programma questa sera alle ore 21:00, sarà una sfida che per entrambe le compagini può valere molto per il proseguo del cammino in Champions. La squadra di Spalletti reduce da due successi, occupa attualmente la prima posizione del girone. Discorso diverso per i lancieri, che al momento con una vittoria e una sconfitta si trovano a tre punti al secondo posto in coabitazione con il Liverpool. Spalletti sembra aver sciolto gli ultimi dubbi sulla formazione da schierare, con un solo ballottaggio che riguarda Mario Rui e Olivera. In porta confermato Meret, che sembra ormai aver guadagnato fiducia alla luce delle prestazioni di questo inizio stagione. A destra confermato Di Lorenzo, mentre al centro ci sarà la solita coppia formata da Rrahmani e Kim. A sinistra Mario Rui è favorito su Olivera, ma potrebbe il portoghese alla fine potrebbe osservare un turno di riposo. Il terzetto di centrocampo sarà il solito, con Zielinski, Lobotka e Anguissa. In attacco Simeone prenderà il posto di Raspadori, mentre sugli esterni ci saranno Lozano e Kvaratskhelia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Fonte immagine in evidenza: sscnapoli.it

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ajax-Napoli, Olivera vuole giocare dal primo minuto

Higuain: “Sarò sempre grato al Napoli, è stato tutto molto bello”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Perquisiti uffici Matarrese, ipotesi bancarotta fraudolenta