Il Mattino – Al Maradona non si cambia: stesso regolamento anche con l’Italia.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sul regolamento d’uso allo Stadio Maradona. La decisione è rimasta invariata, nonostante le svariate polemiche: “Anche con l’Italia il Maradona è ordinatissimo, secondo le regole di questo impianto che da tempo è tornato a misura delle famiglie proprio per la rigida applicazione del regolamento (no ai bengala, ai fumogeni e tutto ciò che può arrecare potenziali danni).

Non piacerà a qualcuno, ma indietro non si può e non si deve tornare. Né c’è intenzione di farlo, né da parte del Napoli, né da parte della questura“.

