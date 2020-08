VIDEO – Alessandro emula l’esultanza di Mertens in spiaggia: la risposta Dries

Alessandro emula l’esultanza di Mertens in spiaggia: il video diventa virale, il belga lo ringrazia così…

Alessandro tifoso del Napoli, grande fan di Dries Mertens, emula la sua esultanza in spiaggia, il video diventa virale ed arriva anche alla vista dell’attaccante azzurro Dries Mertens. Il belga ha subito ringraziato il suo fan con un videomessaggio:

“Ciao Alessandro, ho visto il tuo video mentre balli sulla spiaggia. Sei un grande, voglio ringraziarti per il bellissimo video. Purtroppo non posso stare con te in spiaggia, ma ci vedremo presto. Un bacio e Forza Napoli Sempre”.

Condividete in tanti in modo che arrivi al nostro @dries_mertens14. Aiutiamo Alessandro a realizzare il suo sogno pic.twitter.com/Kryi9qnpaG — figlio del Vesuvio (@gigicastaldo1) August 24, 2020

Ragazzi, il video è arrivato al grande @dries_mertens14 ed ha subito risposto. Grazie a tutti per la condivisione e #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/gmMtBJfjq0 — figlio del Vesuvio (@gigicastaldo1) August 24, 2020

