Fair Play Finanziario – Per Ceferin non è più sufficiente

Il Fair Play Finanziario potrebbe non essere più sufficiente per garantire la competitività.

E’ il concetto espresso dal capo della UEFA Ceferin, in merito al Fair Play Finanziario, all’agenzia inglese Reuters e riportate dal sito del giornalista Alfredo Pedullà:

“Il FFP non basta più, dobbiamo fare qualcosa per fare in modo che, se spendi troppo, secondo le nostre regole devi restituire qualcosa agli altri. Perché l’equilibrio competitivo è così importante? Perché altrimenti la concorrenza non è più interessante, diventa noiosa e non vogliamo che ciò accada”.

